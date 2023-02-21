Koruyucu ailenin en acı anları! Evlat edindikleri 3 çocuk depremin yıktığı binadan sağ çıkamadı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Elif ve Murat Yenigül çifti, yıllar önce bir evlat edinmişti. Daha sonra iki çocuğun koruyucu ailesi oldular. Deprem onların en büyük acısı oldu. Üç çocukları da hayatını kaybetti.

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