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Haberler Galeri En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı yaşayan Hatay'da kimlikleri belirlenemeyen cenazelerin Narlıca'da oluşturulan 'Acil DNA merkezinde' kimlikleri belirleniyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından koordine edilen Hatay Narlıca Asri Mezarlıkta oluşturulan mezarlık kompleksinde vatandaşların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla kimlikli cenazelerin işlemlerinin yapıldığı birim bulunuyor. DNA örneği alınan çadırın bulunduğu komplekste kimliği belirlenemeyen cenazelerin kimlik tespiti ve defin işlemleri savcılık birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 10:30
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En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

Kimliksiz cenazelerin ölü muayene ve defin işlemlerinin yapılması için ayrı bir bölüm oluşturulurken, fotoğraf tespit işlem merkezleri de bulunuyor.

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En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

Öte yandan komplekste mezar nakil işlemlerinin yapılabilmesi için Nüfus ve Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından birimler oluşturuldu.

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En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

KİMLİĞİ BELİRLENEN CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR

Türkiye'nin farklı illerinden gelen cumhuriyet savcıları, katipler, olay yeri inceleme ve adli tıp uzmanları tarafından ölü muayene işlemleri ve kimlik tespitini yaparak merkeze başvuran yakınlarına teslim ediliyor.

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En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

DNA SONUÇLARI 10 GÜNDE BELLİ OLUYOR

Kimlik tespiti yapılamayacak cenazelerde parmak izi ve DNA örnekleri alınarak sistemde bulunan parmak iziyle eşleştiriliyor.

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En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

Kimlik tespitinin ardından Diyanet ve belediye görevlileri tarafından mezarlığa defnediliyor.