En acı merkez! Kimliği belirsiz cenazelerin DNA incelemesi için oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımı yaşayan Hatay'da kimlikleri belirlenemeyen cenazelerin Narlıca'da oluşturulan 'Acil DNA merkezinde' kimlikleri belirleniyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından koordine edilen Hatay Narlıca Asri Mezarlıkta oluşturulan mezarlık kompleksinde vatandaşların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla kimlikli cenazelerin işlemlerinin yapıldığı birim bulunuyor. DNA örneği alınan çadırın bulunduğu komplekste kimliği belirlenemeyen cenazelerin kimlik tespiti ve defin işlemleri savcılık birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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