Adıyaman oldu acıyaman! Enkaz başında aradığı tek şey anne ve babasının fotoğrafları

"ANNEM; 'BABANIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM' DEDİ"

O gece tam bir kıyametti hala da devam ediyor diyerek anlatan Karaaslan; "Babam memur emeklisiydi. Daha emekli olalı 1 yıl bile olmadı. Şubat ayında 1 senesi doluyordu. Nasip olmadı maaşını yemek. Annemi depremden 3 gün sonra sağ olarak çıkardık. Hastanede 9 saat sonra kalp krizinden öldü. Çıktığında iyi gibiydi bana 'babanın öldüğünü gördüm oğlum üzerine kolon düştü, çok soğuktu çok üşüdüm' dedi. Kurtuldun anne dedim ama olmadı. O da babamda vefat etti. Çok zor insanın eli ayağı kesilmiş gibi oluyor. Her gün gelirdik her gün uğrardım şimdi bir durağım eksik" dedi.