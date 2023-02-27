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Adıyaman oldu acıyaman! Enkaz başında aradığı tek şey anne ve babasının fotoğrafları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Adıyaman oldu acıyaman! Enkaz başında aradığı tek şey anne ve babasının fotoğrafları

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Depremde yakınlarını kaybeden birçok depremzede ya çadırlarda ya da ailelerini başka bir şehre götürdükten sonra enkazlarının başına döndü. Anne ve babasını kaybeden Mehmet Ali Karaaslan, "Annem 3'üncü gün sağ çıktı. 9 saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Bana, 'Babanın öldüğünü gördüm oğlum. Onu kurtarmak için enkazda uğraşmış 3 parmağında hiç et kalmamıştı. Şimdi onlardan kalan hatıraları arıyorum" dedi.

Depremin en ağır şekilde etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman'da bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken bir yandan da geçici barınma alanları kuruluyor. Depremde yakınlarını kaybeden birçok depremzede ya bu çadırlarda ya da ailelerini başka bir şehre götürdükten sonra enkazlarının başına döndü.

Kimi yüklü miktarda para, kimi altın, kimi de sadece bir hatıra arıyor. Adıyaman Valiliği'nin hemen arkasında yıkılan Burak Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden Mehmet Ali Karaaslan, "Annem 3'üncü gün sağ çıktı. 9 saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Bana, 'Babanın öldüğünü gördüm oğlum. Çok soğuktu, üşüdük' dedi. Onu kurtarmak için enkazda uğraşmış 3 parmağında hiç et kalmamıştı. Kazımış ama olmamış. 5 katlı binanın 4'üncü katında oturuyorlardı şimdi onlardan kalan hatıraları arıyorum" dedi.

Asrın felaketinde en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden olan Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar sırasında geride kalan ailelerini güvenli bir yere yerleştiren vatandaşlar enkazların başında makinaları adım adım izliyor.

Ömürlerini verdikleri evlerinden bir anı ya da değerli birkaç eşya alabilmek için uğraşıyorlar.

Sabah'ın haberine göre, depreme işe gitmek için evden çıktığı sırada yakalanan ve ölümden saniyelerle kurtulan Mehmet Ali Karaaslan; "Benim adımı attığım yere bir binanın balkonu düştü. Saniyelerle hayatta kaldım. Evden yeni çıkmıştım. Çocuklarım eşim evdeydi. Çok korktum döndüm ev ağır hasar almış ama yıkılmamıştı. Hemen çocukları eşimi çıkardım. Sonra aklıma annem ve babamın binası geldi. Her yer karanlıktı zorla buraya gelip baktım ki. Bina kocaman bir yığın haline gelmiş" dedi.

"ANNEM; 'BABANIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM' DEDİ"

O gece tam bir kıyametti hala da devam ediyor diyerek anlatan Karaaslan; "Babam memur emeklisiydi. Daha emekli olalı 1 yıl bile olmadı. Şubat ayında 1 senesi doluyordu. Nasip olmadı maaşını yemek. Annemi depremden 3 gün sonra sağ olarak çıkardık. Hastanede 9 saat sonra kalp krizinden öldü. Çıktığında iyi gibiydi bana 'babanın öldüğünü gördüm oğlum üzerine kolon düştü, çok soğuktu çok üşüdüm' dedi. Kurtuldun anne dedim ama olmadı. O da babamda vefat etti. Çok zor insanın eli ayağı kesilmiş gibi oluyor. Her gün gelirdik her gün uğrardım şimdi bir durağım eksik" dedi.

"ANNEMİN KURAN'I KERİMLERİNİ ÇIKARDIM"

Enkazı kepçeler kaldırırken annemin anılarını bulurum diye bekliyorum diyen Karaaslan; "Az önce annemin Kuran'ı Kerimlerini çıkardım. Fotoğraflarını arıyorum. Birikmiş altınları vardı onları arıyorum. Annemin alt komşusu bankada çaycılık yapan bir kadın vardı onun yarım fotoğrafını buldum. O da çocuklarıyla öldü. Burada acı çok büyük. Adıyaman oldu acıyaman" dedi.

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