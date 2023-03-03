258’inci saatin mucizesiydi! Neslihan’dan acı haber

ÖLÜM SİTESİ EBRAR'DA KAYIPLAR 250'Yİ AŞTI

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı. Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.