258’inci saatin mucizesiydi! Neslihan’dan acı haber
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 11 ilde yıkıma neden oldu. 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Neslihan Kılıç, yaklaşık 250 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi'nde Z bloğunun enkazından 258'inci saatte sağ kurtarıldı. Alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarılan Kılıç’tan acı haber geldi.
Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi Neslihan Kılınç, yaklaşık 250 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi'nde Z bloğunun enkazından 258'inci saatte kurtarılmış, eşi Uzman Çavuş Serdar ve 5 yaşındaki kızı Azra ise hayatını kaybetmişti.
Sabah'ın haberine göre, Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilen Neslihan Kılınç, önceki gün kurtarılamayarak can verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı. Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.
Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler Neslihan Kılıç'ı kurtardı. Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜM SİTESİ EBRAR'DA KAYIPLAR 250'Yİ AŞTI
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı. Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi'ni örnek gösterdi.
Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, "Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır" ifadesini kullandı.
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