Depremde hayatını kaybeden Elif’in ismi yaşatılacak! Acılı babanın o sözleri yürek yaktı

BAKAN ÖZER: OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL ÇADIRLARI KURMAYA DEVAM EDİYORUZ



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde, sel felaketinde hayatın normalleşmesinin ana unsurlarından birisinin eğitim olduğunu belirterek, "Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde eğitim ve öğretime almak için yoğun bir çaba harcıyoruz. 71 ilde nasıl 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başladıysak, bu 10 ilde de 3 kategoriye ayırarak inşallah eğitim öğretimle buluşturacağız. Özellikle 2'nci, 3'üncü kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim ve öğretimi ertelesek de konteyner kentlerde psikososyal destek çadırlarında ilkokul ve ana sınıfı, ortaokulu eğitimine kadar. Diğer taraftan 8'inci sınıfların LGS sınavına hazırlık çadırlarından üniversite sınavına girecek 12'nci sınıf öğrencilerimizin YKS'ye destek hazırlık sınıfına kadar bakanlık olarak tüm öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 390 adet psikososyal destek çadırımızı 10 ilimize kurduk. Okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, sahada çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatabilmesi için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Diğer taraftan tüm çadırlarda okul öncesi çadırlar, ilkokul, ortaokul çadırları kurmaya devam ediyoruz. Yine aynı zamanda özellikle gece- gündüz vatandaşın tedavisi için emek veren sağlık çalışanlarımızın çocuklarının da eğitimden kopmaması için hastanelerde, hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz. 3 gün içinde bu bağlamda 40 tane hastane sınıfını bu 10 ilimizde oluşturduk. 1 Mart'a kadar 10 ilde tüm hastanelerde hastane sınıfı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.