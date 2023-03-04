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İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 91 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2023
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İzmir’de kaçak göçmen operasyonu: 91 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçesi açıklarında 22 kaçak yakalandı, 91 kaçak göçmen ise kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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