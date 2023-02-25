25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Enkazdan 75 saat sonra kurtarılmıştı! Melek’ten acı haber

Enkazdan 75 saat sonra kurtarılmıştı! Melek’ten acı haber

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
ABONE OL
Enkazdan 75 saat sonra kurtarılmıştı! Melek’ten acı haber

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan dehşette yıkılan binanın enkazında kalan anne Canan Güneş ile 17 yaşındaki Mehmet Güneş yaşamını yitirdi, 23 yaşındaki kızı Melek ise 75’inci saatte sağ çıkarıldı. Mide kanaması nedeniyle 5 gün sonra hayatını kaybeden Melek'ten geriye kalan görüntüler ise yürek yaktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malik Ejder Caddesi'nde oturdukları 5 katlı binanın yıkılmasıyla Canan Güneş ile kızı Melek ve oğlu Mehmet enkaz altında kaldı.

Bu sırada aşçılık yaptığı Kıbrıs'ta olan baba Zekeriya Güneş, Kahramanmaraş'a döndü.

Güneş'in eşi ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı, kızı Melek ise 75'inci saatte sağ çıkarıldı.

Ankara'da hastaneye sevk edilen Melek, 5 gün sonra mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Melek'ten geriye, akrabalarının hastane odasında çektiği video kaldı. Görüntülerde Melek Güneş'in, "Babam aradı. Açtım 'Alo' dedim ama sesim gitmedi. Ondan sonra yine deprem oldu. Bu sefer aşağıya çöktük. Onu hissettim. Elimi attığım yerde su vardı. Kaç kere ses duydum. Hiç uyumadım" dediği görüldü.

Zekeriya Güneş, eşi ve 2 çocuğunun cenazelerini teslim alıp Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na getirerek yan yana toprağa verdi.

"TELEFONDA KONUŞURKEN ŞAKALAŞTIK, SONRA HEPSİ GİTTİ"

Ailesinin mezarına gelen Zekeriya Güneş, yaşadığı acının tarifi olmadığını, oturdukları caddede depremde neredeyse tüm binaların yıkıldığını belirterek, "Ben o gün Kıbrıs'taydım. Akşam 1 saat telefonla konuşmuştuk. Ayın 14'ünde izne gelecektim. Kızım Bayburt'ta yüksekokulda okuyordu. O da eve dönmüştü. Oğlum ise telefon istiyordu, geldiğim gün alacaktık. Konuşurken güldük, şakalaştık. Ondan sonra ses seda yok. Hepsi gitti, her şey bitti. Oğlumun mezarına çok sevdiği Türk bayrağını getirdim. Bu bayrağı 5 yaşındayken çarşıda görmüş ve çok istemişti. Aldıktan sonra odasına asmıştı. Ona emanetini getirdim. Oğlumun da kızımın da vatan sevgisi başkaydı. Atatürkçülerdi" dedi.

Esma teyzenin dilinden asrın felaketi! ESMA TEYZENİN DİLİNDEN ASRIN FELAKETİ!
Asrın felaketinde en acı yalan! ASRIN FELAKETİNDE EN ACI YALAN!
Kahramanmaraş depreminin kronolojisi! KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN KRONOLOJİSİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA