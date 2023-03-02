Asrın felaketinin başlangıç noktası! Göçük ve yarıklar şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi

FAY HATTININ BAŞLANGIÇ NOKTASI

Bölgedeki Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi." dedi.

Arslaner,"Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.