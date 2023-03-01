Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası! İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkımın resmi

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiğinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Devlet tüm kurumlarıyla depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede çalışmalara başlarken, Türkiye el ele verip depremzedeler için seferber oldu. Yaraların sarılması için gece-gündüz çalışmalar devam ederken, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar "asrın felaketi"nin kentte yarattığı yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. İşte büyük yıkımın resmi...