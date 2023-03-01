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Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası! İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkımın resmi

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiğinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Devlet tüm kurumlarıyla depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede çalışmalara başlarken, Türkiye el ele verip depremzedeler için seferber oldu. Yaraların sarılması için gece-gündüz çalışmalar devam ederken, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar "asrın felaketi"nin kentte yarattığı yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. İşte büyük yıkımın resmi...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 12:21
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Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası! İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkımın resmi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin kentte yarattığı yıkım, Şehir Atlası projesi kapsamında bir ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görsellere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası! İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkımın resmi

Görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası! İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkımın resmi

DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN FOTOĞRAFLAR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan çalışmalarda, kentin 600 farklı noktasını fotoğraflayan proje ekibi, depremin ardından tekrar Kahramanmaraş'a giderek aynı yerden fotoğraf çekmeye çalıştı.

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Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası! İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkımın resmi

Ekibin deprem öncesi ve sonrasında aynı yerden çektikleri görseller, "asrın felaketi"nin kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.

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Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası! İşte asrın felaketinin yarattığı büyük yıkımın resmi

"FOTOĞRAFLARI YAZILIMLA DİJİTAL TUR HALİNE GETİRDİK"

Şehir Atlası Proje Direktörü Muhammet Kurtcephe, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'tan önce Türkiye'nin birçok şehrinde çekim yaptıklarını söyledi.