Kahramanmaraş’taki büyük yıkım böyle görüntülendi! İşte depremin boyutu
Türkiye asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi. Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, “Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." dedi.
Depremin yollarda bıraktığı izleri dron ile görüntüledi.
Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, deprem sırasında Gaziantep'te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, "Allah böyle depremi bir daha göstermesin." dedi.
Tercan, "Acımız büyük, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.
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