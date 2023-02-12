Kahramanmaraş’taki büyük yıkım böyle görüntülendi! İşte depremin boyutu

Tercan, "Acımız büyük, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.

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