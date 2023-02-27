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Hatay’da zeytin bahçesi ikiye bölündü! Ağaçlar toprağa gömüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Hatay’da zeytin bahçesi ikiye bölündü! Ağaçlar toprağa gömüldü

Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremler Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde 25 metreyi bulan derin yarıklar oluşturdu. Sarsıntının şiddetiyle bahçe ortadan ikiye ayrılarak, 100 metre ileri kaydı. Devrilen çam ağaçları toprağa gömüldü. Öte yandan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Hatay'da yaşanan deprem sonrası Altınözü ilçesinde de ikiye bölünen zeytin bahçesindeki yarıkların daha da büyüdüğü gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Depremlerde Defne ilçesindeki Toygarlı Mahallesi'ndeki 12 dönümlük zeytin bahçesinde 20-25 metre derinliğinde yarıklar oluştu.

Ortadan ikiye ayrılan bahçe, 100 metre ileri kaydı. Çam ağaçları devrilerek toprağa gömüldü.

Bahçenin sahibi Serdal Özçelik, "Bin tane zeytin ağacı vardı. Yılda 15-20 ton zeytinyağı üretiyorduk. Depremden sonra tarlamız 100 metre ileri kaymış. İkiye ayrıldı. Çok üzüldük, zor durumdayız" dedi.

TARLAMIZ ELİMİZDEN GİTTİ

Depremde evlerinin de ağır hasar aldığını anlatan Özçelik, "Çok sallandık, korktuk. İlk deprem olduğunda gelip baktık, böyle değildi. Yarık küçüktü. İkinci depremde daha da büyüdü. Normalde buradan küçük patika yol geçerdi, o da yok olmuş. Burasının toparlanacağını düşünmüyorum, mahsulü de kimse almaz. Tarlamız elimizden gitti, satamayız da, alan olmaz. Doldurma olsa da, herkes böyle yarıklar oluştuğunu biliyor. Aynı zamanda seracılık da yapıyoruz. Şu an serada 2-3 aile yani 20 kişi birlikte kalıyoruz" diye konuştu.

"SANKİ ATOM BOMBASI DÜŞMÜŞ"

Bahçeyi görmeye gelenlerden mahalle sakini Mehmet Zabunoğlu ise, "Böyle bir şey olamaz, sanki atom bombası düşmüş. Deprem çok şiddetliydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Tepehan mahallesinde 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından meydana gelen yarıklar dehşete düşürdü.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali 2 gün önce yaşanan 6,4'lük deprem sonrasındda 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye ayıran yarığın daha da büyüdüğünü gözler önüne serdi.

DERİNLİĞİ 30, GENİŞLİĞİ 200 METRE!

Bütün dağın yerle bir olduğunu söyleyen Sali, "Depremin en büyük resmi diyebiliriz. Bu kayalık çok derin bir kayalık, metrelerce aşağıya inen bir yer." dedi.

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