Asrın felaketi 'Geyik Kayası'nı ikiye böldü
GÜNDEM İHA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Geyik Kayası' olarak bilinen dağda derin yarıklara neden oldu. Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Malatya'da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ'da çok sayıda ev ile bina yıkılırken, Aktepe Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında "Geyik Kayası' olarak bilinen dağ ise iki ayrıldı.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Daha önce bezer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık. Yaklaşık üç kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda" diye konuştu.
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