Gaziantep’te dehşete düşüren kare! Deprem köyü ortadan ikiye böldü

Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük. Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Devlet yardım etmeye çalıştı, hiçbir şeye kabahat bulmamak lazım. Kabahatin hepsi bizim gibi vatandaştadır. Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi.