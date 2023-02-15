Gaziantep'te dehşete düşüren kare! Deprem köyü ortadan ikiye böldü
Gaziantep Nurdağı'na bağlı Gökçedere köyünde depremde fayın yarattığı kırılma yarıklara neden oldu. Metrelerce uzunluktaki fay kırığının neden olduğu yarıklar havadan görüntülendi. Gökçedere köyünde yaşayan Nuri Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı" dedi.
Kahramanmaraş depremlerinin köylere verdiği hasar, havadan görüntülerle ortaya çıktı. Gaziantep Nurdağı'nda Gökçedere köyünde evlerin ve yolların yanısıra mezarlıkta da yarıklar oluştuğu görüldü.
Fay kırıkları mezarlıkta yarıklara, bazı mezarlarda hasara ve taşların da parçalanmasına neden oldu. Köylülerin evlerini boşaltırken, mezarlıktaki hasarı da kendi imkanlarıyla düzenlemeye çalıştığı görüldü.
"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DÜZELTMEYE ÇALIŞTIK"
Gökçedere köyünde doğup büyüdüğünü belirten Nuri Cihan, köylülerin traktör ve kepçeyle açılan yolları kapatmaya çalıştıklarını anlattı.
Cihan, "Yarıklar deprem sabahı oluştu. Deprem başlayınca kıyamet kopuyor sandık. Çocuklarla birlikte dışarı çıkmaya çalıştık. Yan komşuyu, ağabeyimi çıkardık.
Döndüğümüzde amcamın oğlunun evinin yıkıldığını gördük. Bir taraftan yağmur yağıyordu, ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Deprem olduğunu anlayınca, enkaz altında kalanları çıkarmaya çalıştık. 3-4 saat sonra vatandaş ayaklandı. Birlikte cenazeleri çıkardık. Yardım konusunda ilk gün zor, zaten kimse ulaşamazdı.
Herkes kendi derdine düşmüştü. Sonra mezarları gördük. Allah herkese yardım etsin. Yapacağımız bir şey yok, doğal bir afet. Devlet yardım etmeye çalıştı, hiçbir şeye kabahat bulmamak lazım. Kabahatin hepsi bizim gibi vatandaştadır. Herkes kendi imkanıyla kimi traktörünü kimi kepçesini getirdi.
Bu yol çökmüştü buranın trafiği açıldı. Elimizden geldiğince mezarları da düzeltmeye çalıştık. Yarıklar biraz daha açıktı, yağmur yağıyordu, zamanla artçı depremler olunca kapanmaya başladı" dedi.
DEPREMİN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Neredeyse her gün yaşanan felaketin vahametini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıkarken, depremin etkisine dair son görüntü ise Malatya'dan geldi.
16 KİLOMETRELİK DEV YARIK
Doğanşehir ilçesindeki Eskiköy'de depremin etkisiyle oluşan 16 kilometre uzunluğundaki dev yarık köyü resmen ortadan ikiye böldü.
GÜNEYDEKİ EVLER 2 METRE AŞAĞIYA İNDİ
İnsan boyundan fazla bir derinliğin oluştuğu yarık nedeniyle köyün güneyinde ayakta kalan evlerin 2 metre kadar aşağıya indiği, kuzeydekilerin ise sabit durduğu görüldü.
DRONE KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Depremin etkisiyle ikiye bölünen köy NTV'ye ait drone kamerasıyla da havadan görüntülendi.
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