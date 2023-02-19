19 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hatay'da kilometrelerce yol ikiye bölündü! İşte depremin yıkıcı etkisi

Hatay'da kilometrelerce yol ikiye bölündü! İşte depremin yıkıcı etkisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2023 15:31
İki büyük deprem sonrası Hatay Samandağı'nda bulunan yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kilometrelerce yol ikiye bölündü
Kilometrelerce yol ikiye bölündü
Afetzedeler için kruvaziyer gemisi
Afetzedeler için kruvaziyer gemisi
TOKİ binalarının nasıl sağlam kaldı?
TOKİ binalarının nasıl sağlam kaldı?
6 büyüklüğünde artçılar oluyor
6 büyüklüğünde artçılar oluyor
A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı
A Haber muhabirinin hassasiyeti duygulandırdı
İşte Antakya’daki büyük yıkım
İşte Antakya'daki büyük yıkım
Hatay’a sığınmacı akını iddiası
Hatay'a "sığınmacı akını" iddiası
Meclis 28 Şubat’ta açılacak
Meclis 28 Şubat'ta açılacak
Evim Yuvan Olsun kampanyası
"Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Asrın felaketinde milli seferberlik
Asrın felaketinde milli seferberlik
10 soruda barınma yardımı
10 soruda barınma yardımı
Lider eşlerinden taziye mesajı
Lider eşlerinden taziye mesajı
Daha Fazla Video Göster