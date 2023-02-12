Büyük yıkımı böyle tarif etti: Hatay’ımızı kaybettik

Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem, Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı. Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan bölünmüş yolda yaklaşık 1 kilometrelik çökmeler ve yükselmeler oldu. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan böyle görüntülendi...