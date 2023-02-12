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Büyük yıkımı böyle tarif etti: Hatay’ımızı kaybettik

Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem, Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı. Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan bölünmüş yolda yaklaşık 1 kilometrelik çökmeler ve yükselmeler oldu. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 12.02.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 19:52
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Büyük yıkımı böyle tarif etti: Hatay’ımızı kaybettik

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, karayolu ulaşımına da büyük hasar verdi.

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Büyük yıkımı böyle tarif etti: Hatay’ımızı kaybettik

6 Şubat günü saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan Antakya Demirözü Karayolu'nun yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde çökmeler meydana geldi.

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Büyük yıkımı böyle tarif etti: Hatay’ımızı kaybettik

Yaklaşık 2 metreyi bulan çökmeler, karayolunu enkaza çevirirken, mahalle sakinleri patlamalar duyulduğunu söyledi.

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Büyük yıkımı böyle tarif etti: Hatay’ımızı kaybettik

Demirköprü mahallesi sakinlerinden Ahmet Şahan, "60 yaşındayım böyle bir deprem görmedim, dünyada böyle bir deprem olmamış." dedi.

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Büyük yıkımı böyle tarif etti: Hatay’ımızı kaybettik

Şahan, "Yol çöktü, evler ikiye ayrıldı. Maalesef Hatay'ımızı kaybettik, yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.