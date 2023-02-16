Kahraramanmaraş’ta köy ortadan ikiye yarıldı! Dehşetin izleri...

Neyin ne olduğunu anlamadık. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki anlatamam. 3 şekilde oldu, önce sağa sola salladı, sonra öne arkaya, daha sonra olduğu yerde zıplatan bir depremdi. Çok değişik bir şeydi. Dışarıya kendimizi attığımız zaman hala devam ediyordu. Dışarıda zifiri karanlık vardı, göz gözü görmüyordu.