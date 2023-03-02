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Hatay’daki ‘araç mezarlığı’! İşte büyük yıkımın izleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Hatay’daki ‘araç mezarlığı’! İşte büyük yıkımın izleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkazdan çıkarılan hasarlı araçları toplamak için oluşturulan 3 alan, 'araç mezarlığı' oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı, 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli depremler ile büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı.

Antakya ve Samandağ'daki enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkarılan araçlar, çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına taşınıyor.

'Araç mezarlığı'na dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor.

Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü.

Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor.

Birçoğu ağır hasarlı araçlar arasında tamir edilebilecek düzeyde olanlar, sahiplerince çekiciyle alınarak bölgeye yakın sanayi tesislerine gönderiliyor.

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