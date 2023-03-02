Hatay’daki ‘araç mezarlığı’! İşte büyük yıkımın izleri
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkazdan çıkarılan hasarlı araçları toplamak için oluşturulan 3 alan, 'araç mezarlığı' oluşturdu.
'Araç mezarlığı'na dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor.
Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü.
Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor.
Birçoğu ağır hasarlı araçlar arasında tamir edilebilecek düzeyde olanlar, sahiplerince çekiciyle alınarak bölgeye yakın sanayi tesislerine gönderiliyor.
Bölgede oluşturulan 3 alana ise çekicilerle enkazdan çıkarılan araçların taşınma işlemlerine devam ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?
- Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU