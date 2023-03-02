Hatay’daki ‘araç mezarlığı’! İşte büyük yıkımın izleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı, 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli depremler ile büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı.