Kahramanmaraş depremindeki inceleme İstanbul için önemli! Uzman isim uyardı: Marmara’da da çifte deprem olabilir

Fermuar yapısı gibi duruyor. San Andreas fayını çalışanlar daha önceden bunu biliyorlar. Bu geometriye benzeyen San Andreas fayı var. Örneğin Los Angales'in kuzeyinde San Andreas fayı geçiyor. Fermuar şeklinde bir yapı oluşturuyor. Amerikalılar bunu görmüşler ve diyorlar ki; 'Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Los Angeles'ta veya California'da büyük bir deprem olursa, diğer fayda deprem olur mu' şeklinde tartışmalar var. O yüzden bu benzerlik onlar için önemli" dedi.

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