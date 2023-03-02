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Fahiş fiyat uygulayan firmaya soruşturma açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Fahiş fiyat uygulayan firmaya soruşturma açıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde Denizlili bir firma tarafından uçuk fiyatlarda depremzedelere battaniye satışı yapılmasının üzerine başsavcılık harekete geçti.

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