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Kahramanmaraş depreminden yeni görüntüler! İşte büyük yıkım...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Kahramanmaraş depreminden yeni görüntüler! İşte büyük yıkım...

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Asrın felaketi 10 ili birden etkiledi. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki büyük yıkım ise dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu.

Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.

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