Kahramanmaraş depreminden yeni görüntüler! İşte büyük yıkım...
Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Asrın felaketi 10 ili birden etkiledi. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki büyük yıkım ise dron ile görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi.
Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.
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