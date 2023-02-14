Adıyaman’da enkazdan 3 gün sonra kurtarıldı! 19 yaşındaki Songül kahramanlarıyla buluştu

"ONLAR 'ÇILGIN TÜRKLER', HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Göksu'nun babası Yaşar Göksu, yaşadıkları köy evlerinin depremde hasar almadığını, kızına ulaşamayınca hızla şehir merkezine gittiğini söyledi.

Üç gün enkazın başında kızının kurtarılmasını beklediğini vurgulayan Göksu, "Çok şükür kızım enkazdan kurtuldu. Madencilerimizin her biri canını hiçe sayarak evlatlarımızı, yakınlarımızı orada kurtarmaya çalıştı. Evlatlarımızı sağ salim verdiler bize. Hepsi 'çılgın, gözü kara Türkler', artçı depremler olduğu halde asla durmadılar, çocuklarımızı enkazdan çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Etlik Şehir Hastanesi doktorlarına ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileten Göksu, "İnşallah kızım yürüyecek. Birlikte tekrar köyümüze döneceğiz, okuluna kaldığı yerden devam edecek. Hayal ettiği gibi üniversiteye girecek." ifadesini kullandı.