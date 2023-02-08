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Madenciler helikopterle Hatay'a götürüldü: Enkaz bölgelerine yönlendirildiler

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Madenciler helikopterle Hatay’a götürüldü: Enkaz bölgelerine yönlendirildiler

Kahramanmaraş merkezli iki depremden en çok etkilenen illerin başında yer alan Hatay'a, askeri helikopterlerle Türkiye'nin farklı noktalarından madenciler geldi. Madenciler, çalışma yapacakları alanlara yönlendirildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a, Türkiye'nin farklı bölgelerinden madenciler getiriliyor.

Zonguldak'tan çok sayıda madenci, bugün askeri helikopterlerle kente getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yanındaki araziye iniş yapan helikopterden inen madenciler, buradan da çalışma yapacakları bölgelere yönlendirildi.

YOLLAR KİLİTLENDİ

Türkiye'nin birçok bölgesinden Hatay'a gönderilen yardımların ulaştırılması için yola çıkan araçlar ve yakınlarına ulaşmak için kente giriş yapmaya çalışan vatandaşlar, ya da depremden sağ kurtulup, kentten ayrılmak isteyenler kent girişinde yoğunluk oluşturdu.

Desteğe giden sivil toplum kuruluşu üyeleri araçlarıyla bölgeye ulaşmaya çalışırken, sağlık ekipleri kurtarılan yaralıları yoğun trafikte başka kentlere tahliye etmek için mücadele veriyor.

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