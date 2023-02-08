Madenciler helikopterle Hatay’a götürüldü: Enkaz bölgelerine yönlendirildiler

YOLLAR KİLİTLENDİ

Türkiye'nin birçok bölgesinden Hatay'a gönderilen yardımların ulaştırılması için yola çıkan araçlar ve yakınlarına ulaşmak için kente giriş yapmaya çalışan vatandaşlar, ya da depremden sağ kurtulup, kentten ayrılmak isteyenler kent girişinde yoğunluk oluşturdu.