Rus ekip enkazda buldu! Polise teslim etti
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem 10 ili yıktı. Türkiye’de yaşanan asrın deprem felaketine dünyadan da birçok arama kurtarma ekipleri çalışmalar için bölgelere gitti. Rusya'dan Kahramanmaraş'a gelen arama-kurtarma ekibi, enkaz alanında yürütülen çalışmalar sırasında bulduğu 150 bin doları polise teslim etti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Rus arama-kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş'taki Rus ekibi, bir enkazda yürütülen çalışmalarda tencere içinde saklanmış 150 bin dolar buldu. Ekip, Türk polisine haber verirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada paraların polis tarafından teslim alındığı duyuruldu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardımların içinde her birinde 30 kişi barınabilen 100'den fazla çadır ve sobaların da bulunduğunu aktarırken, deprem yardımlarının aralıksız sürdürüldüğü duyuruldu.
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