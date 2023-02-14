Rus ekip enkazda buldu! Polise teslim etti



RUSYA'DAN MALATYA'YA 36 TONDAN FAZLA İNSANİ YARDIM

Depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışmalara katılan ve bu kentlere insani yardımlar gönderen Rusya, bu kez İL-76 tipi kargo uçağıyla Malatya'ya 36 tondan fazla insani yardım gönderdi.