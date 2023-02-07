Polonyalı madenciler arama çalışmaları için Türkiye'ye geliyor
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan depremin trajik olduğunu ifade etti.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR
Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gideceğini söyledi.
POLONYA'DAN DÜN DE EKİP GELMİŞTİ
Polonya, dün Türkiye'ye destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.
Söz konusu ekip 20 ton ekipmanla Türkiye'ye ulaşmıştı. Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu ekip halihazırda Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekibimiz yerleştikten sonra iki keşif çalışması yaptı. Enkaz altında 3 kişinin olabileceği yer belirtildi. İki kurtarma ekibimiz harekete geçti." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?
- OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?
- Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...
- Kısmetse Olur 48.BÖLÜM FULL İZLE! Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
- Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili yaşamını yitirdi!
- Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Diziler ve maçlar ne zaman, hangi tarihe başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
- OHAL ilan edilirse ne olur? OHAL ilan edilen iller hangileri, resmi tatil mi?
- AFAD BAŞVURU EKRANI | 2023 AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! www.afad.gov.tr iş talep formu! İşte branş ve kontenjanlar...
- DEPREM ACİL CİMER EKRANI | Deprem Acil uygulaması nedir, ne işe yarar? CİMER deprem uygulaması nasıl kullanılır?
- Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?
- Orhan Tatar kimdir? AFAD Prof. Dr. Orhan Tatar nereli, kaç yaşında?