Polonyalı madenciler arama çalışmaları için Türkiye’ye geliyor

Söz konusu ekip 20 ton ekipmanla Türkiye'ye ulaşmıştı. Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu ekip halihazırda Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekibimiz yerleştikten sonra iki keşif çalışması yaptı. Enkaz altında 3 kişinin olabileceği yer belirtildi. İki kurtarma ekibimiz harekete geçti." ifadelerini kullandı.