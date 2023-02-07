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Polonyalı madenciler arama çalışmaları için Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Polonyalı madenciler arama çalışmaları için Türkiye’ye geliyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan depremin trajik olduğunu ifade etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gideceğini söyledi.

POLONYA'DAN DÜN DE EKİP GELMİŞTİ

Polonya, dün Türkiye'ye destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.

Söz konusu ekip 20 ton ekipmanla Türkiye'ye ulaşmıştı. Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu ekip halihazırda Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekibimiz yerleştikten sonra iki keşif çalışması yaptı. Enkaz altında 3 kişinin olabileceği yer belirtildi. İki kurtarma ekibimiz harekete geçti." ifadelerini kullandı.

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