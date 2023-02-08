Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: "Bir can bir candır bizim için"

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", Ankara'da bir araya gelen 65 madenciyi, Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı,. Madenci Orçun Baydar, "Bir can bir candır bizim için. Bir an önce gidelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz" dedi.