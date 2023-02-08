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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: "Bir can bir candır bizim için"

Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: "Bir can bir candır bizim için"

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", Ankara'da bir araya gelen 65 madenciyi, Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı,. Madenci Orçun Baydar, "Bir can bir candır bizim için. Bir an önce gidelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 19:30
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Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: Bir can bir candır bizim için

Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 65 madenciyi deprem bölgesine taşımak için havalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: Bir can bir candır bizim için

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere gönüllüler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: Bir can bir candır bizim için

Ülkenin çeşitli yerlerindeki madenciler de enkaz altında kalanları kurtarmak için deprem bölgelerine gidiyor.

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Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: Bir can bir candır bizim için

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", başkentte bir araya gelen madencileri Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı.

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Cumhurbaşkanlığına ait uçak madencileri deprem bölgesine götürdü: Bir can bir candır bizim için

"TUR" ile Adana Havalimanına gelen madenciler, malzemelerini aldıktan sonra deprem bölgelerine gitmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.