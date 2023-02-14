"Annemi bulun" dedikten sonra ameliyat için ikna edilmişti! 85 milyonu duygulandıran kavuşma

"AMELİYATA İKNA OLMASI İÇİN ANNESİNİ BULMA SÖZÜ VERDİM"



Hemşire Ayşe Gülkan, "Ameliyatına ikna sürecinde aileden herhangi bir kişi yoktu. Ameliyata da beraber gittik. Gitmeden önce ona bir sözüm vardı; annesini bir şekilde bulacaktık. Elif bu konuda bana çok yardımcı oldu; çünkü ben teknolojiye o kadar alışık değilim. Elif, sosyal medyadan tanıdıklarına yazdı. Bunun sonucunda da aileden kuzeni bize ulaştı. Durumlarını onlardan öğrendik. Elif'in annesi şu anda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatıyor. O da ortopedi bölümünde tedavi görüyor. Yine onda da ezilmeler mevcut olduğunu öğrendik. İnşallah anne ve kızını bir araya getireceğiz ve Elif'i annesine teslim edeceğiz" diye konuştu.