Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem Türkiye'de 10 ilimizi etkiledi. Depremin 8. gününde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, dünyanın gündeminde ise 128. saatte enkazdan çıkarılan mucize bebek vardı. Gazeteler, minik bebeğin ışıltı saçan gözlerinin her şeye rağmen insanlara umut verdiğini ifade etti. Adana'da tedavi gören ve henüz annesiyle babasına ulaşılamayan minik bebekle ilgili doktorlardan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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