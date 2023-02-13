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Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem Türkiye'de 10 ilimizi etkiledi. Depremin 8. gününde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, dünyanın gündeminde ise 128. saatte enkazdan çıkarılan mucize bebek vardı. Gazeteler, minik bebeğin ışıltı saçan gözlerinin her şeye rağmen insanlara umut verdiğini ifade etti. Adana'da tedavi gören ve henüz annesiyle babasına ulaşılamayan minik bebekle ilgili doktorlardan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 11:42
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Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu

Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerin ardından 8. günde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışırken AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi.

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Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu

Dünya da Türkiye'de yaşananları anbean takip ediyor. Enkazın altından çıkarılan her can hem Türkiye'ye hem de dünyaya umut veriyor.

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Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu

İngiliz gazetesi The Sun, Türkiye'de de çok ses getiren depremin simge bebeğini manşetine taşıdı. 'Bir milyon teşekkür' başlığı ile yayımladığı haberinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın gazetecinin okuyucularına Türkiye'ye gönderilen yardımlar için teşekkür ettiğini ifade etti.

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Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu

Sunak, "Yapılan kampanya felakette zarar gören her insan için büyük fark yaratacaktır." sözlerine yer verdi. Gazete yalnızca Türkiye için değil; Suriye için de yardım topluyor.

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Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu

Depremin simge bebeği ise 128 saat boyunca Hatay'ın Antakya ilçesinde beton yığınlarının altında kaldı. Her şeyden habersiz moloz yığınlarının arasından çıkarılan minik bebeğin her şeye rağmen ışıltı saçan gözleri herkese umut verdi.