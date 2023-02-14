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A Haber Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'nde! Ekipler nasıl çalışıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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A Haber Mobil Afet Koordinasyon Merkezi’nde! Ekipler nasıl çalışıyor?

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra devlet tüm gücüyle sahaya indi ve tüm unsurlarını harekete geçirdi. Bölgede Mobil Afet Koordinasyon Merkezleri kuruldu. A Haber’de o merkeze giderek yapılanları ekrana getirdi. Bu sırada deprem bölgesindeki Gizem Apartmanı’ndan "canlı" ihbarı geldi ve ekipler harekete geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde 7,7'lik ve 7,6'lık iki büyük deprem meydana geldi. Deprem haberinin gelmesinden hemen sonra devlet tüm unsurlarıyla harekete geçti ve tüm gücünü sahaya yansıttı. Devlet ve millet el ele vererek güçlü bir çalışma örneği gösterdi.

10 ili vuran deprem bölgesinde koordinasyonun sağlanması için mobil afet koordinasyon merkezleri. A Haber'de o merkeze giderek yapılanları ekrana getirdi. Canlı yayında gelen bir ihbarın nasıl değerlendirildiği ve anlık olarak nasıl harekete geçildiği kameralara yansıdı. Bölgeye gelen yardımlar da farklı farklı noktalardan koordineli şekilde dağıtılıyor.

Kahramanmaraş'ın haritası çıkarılmış apartman apartman nokta nokta takip ediliyor. Bölgede görev yapan Afyonkarahisar AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, "Burada çalışmalarımızı hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayretle çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta 262 lokasyonda yerli ve yabancı bütün ekipler ve 5 bine yakın arama kurtarma ekipleri sahada çalışmalarını yapıyor. 72 saatten sonra mucizevi kurtuluşlar oluyor. O enkazlarda ince ince vatandaşa zarar gelmesini engelleyerek çalışıp hareket ediyoruz." dedi.

Devlet tarafından bölgede görevlendirilen Kayseri'nin Develi ilçesi kaymakamı Mehmet Tunç, "Devletimize ve milletimize geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bütün bakanlarımızın alandaki hakimiyetiyle büyün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle vali, kaymakam ve müdürlerin koordinatör olarak görevlendirilmeleriyle alandaki ulusal ve uluslararası müdahale çabası var. Bölgede çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Devlet olarak vatandaşımızın 7/24 yanındayız." dedi.

Kaymakam Mehmet Tunç A Haber' özel açıklamalar yaparken sıcak bir gelişme yapıldı. Deprem bölgesinde bir noktadan ihbar geldi. Gizem Apartmanı'nda bir canlı ihbarı alındığı ve bunun üzerine bölgeye termal ve akustik sistemler hemen oraya yönlendirildi. Canlı ihbara hemen müdahale gerçekleşecek ve ekipler tüm donanımlarıyla görev yapacaklar.

İhbar canlı yayında geldi! İşte o anlar İHBAR CANLI YAYINDA GELDİ! İŞTE O ANLAR

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