A Haber Mobil Afet Koordinasyon Merkezi’nde! Ekipler nasıl çalışıyor?

Devlet tarafından bölgede görevlendirilen Kayseri'nin Develi ilçesi kaymakamı Mehmet Tunç, "Devletimize ve milletimize geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bütün bakanlarımızın alandaki hakimiyetiyle büyün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle vali, kaymakam ve müdürlerin koordinatör olarak görevlendirilmeleriyle alandaki ulusal ve uluslararası müdahale çabası var. Bölgede çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Devlet olarak vatandaşımızın 7/24 yanındayız." dedi.