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Onlar isimsiz KAHRAMANLAR! İşte yüzyılın deprem felaketinin isimsiz kahramanları | Türkiye'nin yaşayan vicdanı...

Depremde 7 gün geride kaldı. Dile kolay enkaz altında verilen mücadele ile geçen saatler. Ve bu mücadelenin bir de isimsiz kahramanları var ki onlar, bir cana daha ulaşmak için, bir çocuk daha hayata yeniden merhaba desin diye canla başla çalışıyor. İşte fedakar kurtarma ekiplerimizin o zorlu mücadelesinden hafızalara kazınan Türkiye'yi ağlatan anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:27
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Onlar isimsiz KAHRAMANLAR! İşte yüzyılın deprem felaketinin isimsiz kahramanları | Türkiye’nin yaşayan vicdanı...

Gözyaşını tutmak kolay değildi. Çünkü omuzlarında yaşamla ölüm arasında çizgi olmanın ağırlığı vardı.

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Onlar isimsiz KAHRAMANLAR! İşte yüzyılın deprem felaketinin isimsiz kahramanları | Türkiye’nin yaşayan vicdanı...

Binlerce enkazın güneşi bir nefesi daha hayata bağlamanın umudu onlar.

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Onlar isimsiz KAHRAMANLAR! İşte yüzyılın deprem felaketinin isimsiz kahramanları | Türkiye’nin yaşayan vicdanı...

AFAD, UMKE, AKUT, KIZILAY ve daha nicesi....

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Onlar isimsiz KAHRAMANLAR! İşte yüzyılın deprem felaketinin isimsiz kahramanları | Türkiye’nin yaşayan vicdanı...

Tüm kurtarma ekiplerinin yolu da, inancı da, azmi de bir....

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Onlar isimsiz KAHRAMANLAR! İşte yüzyılın deprem felaketinin isimsiz kahramanları | Türkiye’nin yaşayan vicdanı...

Söylemesi dile kolay derler ama bu kez söylemesi bile kolay değildi.