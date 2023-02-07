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Somalı madenciler depremzedeler için yolda

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Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Somalı madenciler depremzedeler için yolda

Soma'dan 90 madencinin bulunduğu yardım ekibi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İzmir'den Osmaniye'ye hareket etti. Madencilerden Orhan Yiğit, olay yerine intikal ettiklerinde depremzedeler için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek kazma, kürek, balyoz, elbise, çizme, battaniye, su gibi hem arama kurtarma hem de yardım malzemesi götürdüklerini ve Soma'dan daha 2 otobüs madencinin geleceğini söyledi.

Akşam saatlerinde otobüsle Soma'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen madenciler, arama kurtarma ve yardım malzemelerinin uçağa transferine yardım etti.

Madencilerden Orhan Yiğit, olay yerine intikal ettiklerinde depremzedeler için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek kazma, kürek, balyoz, elbise, çizme, battaniye, su gibi hem arama kurtarma hem de yardım malzemesi götürdüklerini ve Soma'dan daha 2 otobüs madencinin geleceğini söyledi.

"O ACIYI YAKİNEN YAŞADIK"

Madencilerden Hüseyin Yiğit, acının tüm Türkiye'nin acısı olduğunu ifade ederek "Biz de madenciler olarak oradaki kardeşlerimize bir nebze faydamız olur diye o bölgeye intikal edeceğiz. Arama kurtarma ekibi olarak gidiyoruz. Türkiye nasıl yıllar önce tamamıyla Soma bölgesi için yardıma koştuysa biz de aynı şekilde Soma bölgesindeki madenciler olarak deprem bölgesine yardım için gidiyoruz. Kaza olan maden, bizim komşu işletmemizdi. Biz de o acıyı yakinen yaşadık. Madenciler olarak biz de o tecrübeyi edindik. Şu anda o bölgedeki vatandaşlarımız için biz de yardım için burada bulunmaktayız." diye konuştu.

"BU GÖREV ŞU ANDA BİZİM GÖREVİMİZ"

Somalı madenciler olarak benzer bir acıyı geçmişte yaşadıklarını anımsatan Mehmet Sena Arlı, "O zaman tüm Türkiye bize seferber oldu. Şu anda da görev bizim görevimiz. Biz de seferber olmayı düşünüyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

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