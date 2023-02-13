Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı

"ONLARA SESLENDİM AMA YANIT YOKTU"

Necla Camuz, "Deprem başladığında, diğer odadaki eşimin yanına gitmek istedim, o da bana doğru gelmek istemişti. Ama diğer oğlumla beraber bana doğru gelmeye çalışırken, gardırop üzerlerine düştü ve hareket etmeleri imkansız hale geldi. Deprem şiddetlendikçe, duvar yıkıldı, oda sallanıyordu ve bina konum değiştiriyordu. Durduğunda bir kat aşağı çöktüğümüzü fark etmedim. Onlara seslendim ama yanıt yoktu." dedi.