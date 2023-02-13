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Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı

Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremle binlerce canımızı kaybettik. Yaşanan dehşetin ardından arama kurtarma ekipleri 10 ilde canla başla mücadele sergilemeye devam ediyor. Bölgeden acı haberlerle birlikte "mucize kurtuluşlar" da geliyor. İşte sizin için derlediğimiz o hikayeler...

Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:39
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Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı

Kahramanmaraş'ta ard arda meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri umutla çalışmalarını sürdürürken Hatay'da kucağında 10 günlük bebeği ile enkaz altında kalan Necla Camuz mucizevi kurtuluşunu anlattı.

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Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı

BEBEĞİNİ EMZİRİRKEN DEPREME YAKALANDI

BBC'nin haberine göre, Necla Camuz, 27 Ocak'ta dünyaya gelen ikinci oğlunun adını Yağız koydu. Sadece 10 gün sonra, 04:17'de Necla, Hatay'daki evlerinde çocuğunu emzirirken uyanıktı. Saniyeler sonraysa, enkaz altında kalmışlardı.

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Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı

Necla ve ailesi, Samandağ'da beş katlı modern bir apartmanın ikinci katında yaşıyordu. "Güzel bir binaydı" diyor ve orada güvende hissettiğini söylüyor. O sabah, binaların depremle yıkılıp gideceğini, her yanda hasarlı ve enkaz halinde binaların olacağını bilmiyordu.

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Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı

"ONLARA SESLENDİM AMA YANIT YOKTU"

Necla Camuz, "Deprem başladığında, diğer odadaki eşimin yanına gitmek istedim, o da bana doğru gelmek istemişti. Ama diğer oğlumla beraber bana doğru gelmeye çalışırken, gardırop üzerlerine düştü ve hareket etmeleri imkansız hale geldi. Deprem şiddetlendikçe, duvar yıkıldı, oda sallanıyordu ve bina konum değiştiriyordu. Durduğunda bir kat aşağı çöktüğümüzü fark etmedim. Onlara seslendim ama yanıt yoktu." dedi.

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Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı

BEBEĞİ İLE 4 GÜN AYNI POZİSYONDA KALDI

33 yaşındaki Necla kendisini, bebeği hala kollarındayken, yatar halde buldu. Yanına düşen gardırop, büyük bir beton parçasının üzerlerine yıkılıp, onları ezmesini engelleyerek hayatlarını kurtarmıştı. Necla ve bebeği, neredeyse dört gün bu pozisyonda kaldı.