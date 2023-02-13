13 Şubat 2023, Pazartesi
Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! Depremzedeler duygulandıran hikayelerini böyle anlattı
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremle binlerce canımızı kaybettik. Yaşanan dehşetin ardından arama kurtarma ekipleri 10 ilde canla başla mücadele sergilemeye devam ediyor. Bölgeden acı haberlerle birlikte "mucize kurtuluşlar" da geliyor. İşte sizin için derlediğimiz o hikayeler...
Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:39
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12