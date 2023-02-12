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Haberler Galeri Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

"Asrın felaketi" olarak gösterilen Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde gece gündüz demeden depremzelerin acılarını sarmak için seferber olundu. Mehmetçik, polis ve güvenlik korucularından oluşan toplam 55 bin güvenlik gücü, gece saatlerinde genel güvenliği sağlıyor, gündüz de arama kurtarma çalışmaları ile çadırların kurulmasından vatandaşlara yardım ulaştırılmasına kadar birçok alanda görev yapıyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:51
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Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

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Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi.

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Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

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Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

TEÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT VERMEDİLER

Mehmetçik ve Özel Harekat Polisi omuz omuza PKK'lı teröristlere karşı 2015 yılında Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli hendek operasyonları düzenledi. Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerde PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken hendeklerin kapatıldı, barikatların kaldırıldı ve güvenlik sağlandı.

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Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

Ardından TSK, bölücü terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek için gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı, Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatlarını düzenledi.