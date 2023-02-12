Her şey vatan için! Hem arama kurtarmada görev yapıyorlar hem de şehrin güvenliğini sağlıyorlar

"Asrın felaketi" olarak gösterilen Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde gece gündüz demeden depremzelerin acılarını sarmak için seferber olundu. Mehmetçik, polis ve güvenlik korucularından oluşan toplam 55 bin güvenlik gücü, gece saatlerinde genel güvenliği sağlıyor, gündüz de arama kurtarma çalışmaları ile çadırların kurulmasından vatandaşlara yardım ulaştırılmasına kadar birçok alanda görev yapıyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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