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Madenciler Gülsüm'ü 90 saat sonra kurtardı: Domuz damı devreye sokuldu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Madenciler Gülsüm’ü 90 saat sonra kurtardı: Domuz damı devreye sokuldu

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı. 7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm Yeşilkaya için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada,17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya, depremin ardından geçen 90 saat sonra kurtarıldı.

MADEN OCAĞINI ANDIRAN TÜNEL

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekiplerinin Gülsüm'e ulaşmak için gösterdiği yoğun çaba ise dikkati çekti.

Gülsüm'ün sesini sabah 9.00 sularında duyan ekipler, yaklaşık 13 saatlik bir çalışmayla genç kıza ulaştı.

DOMUZ DAMI DEVREYE SOKULDU

7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, Gülsüm'e ulaştıktan sonra genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.

Görüntülerde, zinde tutmak için genç kızla sürekli konuşma çabasında olduğu görülen ekipler, Gülsüm'den "İyiyim" yanıtını aldıktan sonra sevinç yaşadı.

Isı battaniyesine sarılan Gülsüm, daha sonra enkazdan dışarıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gülsüm'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Madenciler Gülsüm’ü 90 saat sonra kurtardı: Domuz damı devreye sokuldu MADENCİLER GÜLSÜM'Ü 90 SAAT SONRA KURTARDI: DOMUZ DAMI DEVREYE SOKULDU

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