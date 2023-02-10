Madenciler Gülsüm’ü 90 saat sonra kurtardı: Domuz damı devreye sokuldu

MADEN OCAĞINI ANDIRAN TÜNEL

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekiplerinin Gülsüm'e ulaşmak için gösterdiği yoğun çaba ise dikkati çekti.



Gülsüm'ün sesini sabah 9.00 sularında duyan ekipler, yaklaşık 13 saatlik bir çalışmayla genç kıza ulaştı.