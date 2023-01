Konya’da köpeği kürekle öldürmüşlerdi! Kan donduran vahşette karar verildi

Ödürülen köpek için 'can dostumuz' vurgusu yapılan iddianamede, ''Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü suç duyurusu, bilgi sahipleri ve tanıkların beyanı kolluk tutanakları, bilirkişi raporu, ölüm kayıt listesi tutanakları incelenip değerlendirildiğinde; barınakta 300'e kadar can dostumuz köpeklerin olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, aşılamalar yapılırken, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği şüpheli Sefa Çakmak'ın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, diğer şüpheli Murat Bacak'ın da elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerince düzenlenen tutanağa göre zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin olay tarihinden 1 gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli olduğu belirlenmiştir'' denildi.