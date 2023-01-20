Konya’da köpeği kürekle öldürmüşlerdi! Kan donduran vahşette karar verildi
Konya’da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde, kürekle köpeğe canice vurarak öldüren sağlık teknisyeni 27 yaşındaki Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak hakkında karar verildi. Sanıklar, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İddianamede Sefa Çakmak savunmasında Murat Bacak'ın, köpeğin saldırması üzerine kürekle köpeğe vurduğunu, kendisinin de aparatla köpeği yakaladığını, aşısını yaptıklarını ve köpeğin yaşadığını söylediği kaydedildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'a önce 1'er yıl hapis cezası verildi. Bu ceza nitekli halden 1 yıl 6 aya çıkartıldı. Pişmanlıklarından dolayı ceza 1 yıl 3 ay indirilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, olayın nasıl yaşandığı anlatılmıştı. İddianamede, ''Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak'ın, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak'ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak'ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, şüpheli Sefa Çakmak'ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir'' denildi.
"CAN DOSTUMUZ" VURGUSU
İddianamede şüphelilerin ifadelerinde de yer verildi. Murat Bacak'ın ifadesinde kendisine saldırdığı için köpeğe kürekle vurduğunu, Sefa Çakmak'ın yakalama aparatıyla yakaladığını, ancak köpeğin yaşadığını ifade etti.
Sefa Çakmak'ın savunmasında ise Murat Bacak'ın, köpeğin saldırması üzerine kürekle köpeğe vurduğunu, kendisinin de aparatla köpeği yakaladığını, aşısını yaptıklarını ve köpeğin yaşadığını söylediği kaydedildi.
Ödürülen köpek için 'can dostumuz' vurgusu yapılan iddianamede, ''Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü suç duyurusu, bilgi sahipleri ve tanıkların beyanı kolluk tutanakları, bilirkişi raporu, ölüm kayıt listesi tutanakları incelenip değerlendirildiğinde; barınakta 300'e kadar can dostumuz köpeklerin olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, aşılamalar yapılırken, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği şüpheli Sefa Çakmak'ın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, diğer şüpheli Murat Bacak'ın da elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, bilirkişi raporu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerince düzenlenen tutanağa göre zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin olay tarihinden 1 gün sonra öldüğü tespit edilen Y1765 kulak küpeli olduğu belirlenmiştir'' denildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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