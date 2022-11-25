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Konya’da insanlık dışı görüntü! Köpeği kürekle vura vura öldürdü

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 09:56
Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğe defalarca elindeki kürekle vuran kişinin görüntüsü büyük tepki çekti. Olayla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, görüntülere soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yaşanan acı olaya A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında tepki gösterdi. Cansın Helvacı, “Yayına girmeden önce bu görüntüleri izledim. Bu ve benzeri olaylarda bu vahşeti yapanların ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. İlk defa bu ülkede bir yasa çıktı ve ilk defa adım atılmak isteniyor. Bu barınakta gerçekten hayvanlar için bir şeyler yapılıyor. Ama bu vahşeti yapan o yaratık bura da yapılmak istenen güzel şeylere engel olamaz. Bu vahşeti yapan şahıs cezasını en ağır şekilde almalı. Bu konuda yasalar çıkmalı ve cezai işlemler ağırlaştırılmalı.” dedi.
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