Konya’daki barınak vahşetinde pes dedirten savunma! Köpeği kürekle öldürmüşlerdi



'DİREK YÜZÜME DOĞRU SALDIRDI'

Murat Bacak, savunmasında köpeğin kendisine saldırdığı için vurduğunu öne sürdü. Bacak, şunları anlattı:

"10 yıldır bu işi yapıyorum. İlaçlamayı makineyle yapıyoruz. Diğer arkadaşların elinde sopa ve demir vardı. Benim elim boş olunca, köpek bana saldırdı. Direk yüzüme doğru saldırdı. Sefa tutmaya çalıştı. Sonra da olay gerçekleşti. Küreğin uzunluğu nedeniyle bana yaklaşmasını engellemek için vurdum. Kafasına vurmak istemedim. Olaydan önce, 2 arkadaşımızı köpek ısırdı. Videonun öncesinde bir kere vurdum. Öncesi olmayınca gözükmüyor. Hayvanları sevdiğim için veterinerlik lisesini seçtim. Hayvan bayıldıktan sonra enjeksiyona gitti. Baygındı ve birkaç dakika sonra kendine geldi. Sonra Sefa bana getirdi, ilacını yaptım. Köpek koşarak ayrıldı. Ertesi gün köpeği de gördüm, yaşıyordu. Olayın ardından belimdeki rahatsız nedeniyle 3-4 gün rapor aldım. Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle bir olay yaşanmasaydı."



'MURAT, KORKUDAN KÜREKLE VURDU'

Köpeği sürükleyen Sefa Çakmak da savunmasında 14 Eylül'de hayvan bakım elemanı olarak barınaktaki görevine başladığını belirtti. Çakmak, "Kafesteki köpekleri aşılayıp, tekrar kafeslere koyuyorum. Köpeği kafesten çıkardıktan sonra Murat'a saldırdı. Normalde köpekleri öyle sürüklemiyoruz. Köpek kendisi geliyor. Köpek saldırınca Murat elinde bir şey olmayınca yanındaki kürekle vurdu. Bir kez vurdu. Köpek sersemleyince, o sırada yakaladım. Murat sanırım korkudan kürekli vurdu. Hiç kimse tepki göstermedi. İşe 2 ay oldu başlayalı ve ilk kez böyle bir olay gördüm. Veterinerler de bizleri gördü ama bir şey söylemediler. Elinde sopa veya buna benzer bir şey olanlara köpekler saldırmıyor. Köpek bayıldıktan sonra 2-3 metre götürdüm. Sonra müdahale edildi. Köpeği ilaçladıktan sonra bıraktım. Pişmanım. Nasıl olduğunu bende bilmiyorum. Çevremizdekiler o an şokla bir şey söylediler mi? Bilmiyorum" dedi. Duruşma, avukatların savunmaları ile sürüyor.





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