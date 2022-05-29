Korku duvarını yıkan haykırış! Hacire Anne'den flaş sözler: Anne yüreği karşısında kimse duramaz
Terör örgütüne başkaldıran annelerin evlat nöbetinde bugün 1000. güne girildi. Eylemi başlatarak korku duvarını yıkan anne Hacire Akar yaptığı açıklamada, "Kararlılığımı görünce oğlumu getirdiler. Anne yüreği karşısında kimse duramaz" ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan eylemle tarihe adlarını yazdıran annelerin evlat mücadelesi 1000'inci gününe girdi. Annelerin HDP il binası önünde kararlılıkla sürdürdüğü evlat nöbetinin başlamasını sağlayan süreç, ilk olarak Hacire Akar'ın, düğün hazırlığı yapan oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı'nın kapısına dayanmasıyla başladı.
Bir oğlu dağda ölen Hacire anne, 22 Ağustos 2019'da "Oğlumu bunlar kaçırdı" deyip oturma eylemine başladı. HDP'nin önünden evladını alana kadar ayrılmayan Akar, kararlı mücadelesiyle iki gün sonra 24 Ağustos'ta evladını PKK'nın elinden kurtardı.
KORKU DUVARINI YIKTI
Hacire annenin zaferi, terör örgütünün halkın üzerine ördüğü korku duvarlarını da yıkıp geçti. Hacire annenin direnişi, evlatları PKK tarafından kaçırılan annelere de örnek oldu. "Diyarbakır'da genç bırakmadınız.
Ya cezaevinde ya da toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza!" diyen anneler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetini başlattı. Üç kişinin katılımıyla başlayan evlat nöbeti kısa sürede çığ gibi büyüdü.
Dün iki ailenin daha katılımıyla birlikte şu anda 301 ailenin sürdürdüğü dev bir eyleme dönüştü. HDP ve CHP'nin görmezden geldiği Diyarbakır annelerine, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan olmak üzere toplumun her kesiminden destek yağdı.
HAKLI MÜCADELE SINIRLARI AŞTI
PKK ile HDP'nin tüm baskı ve tehditlerine rağmen yaz-kış, gece gündüz demeden pandemi döneminde dahi süren eylem sınırları aştı. Almanya'da yaşayan Maide Töremiş de kaçırılan kızı için tek kişilik eylem başlattı.
Terör örgütüne karşı bugüne kadar görülmemiş bir direnişle tarihe adına yazdıran Diyarbakır annelerinin evlat direnişi bölgede başka illerdeki ailelere de cesaret verdi.
Şırnak, Van, Muş ve Hakkâri'de de oturma eylemleri başladı. Eylemler sayesinde bugüne kadar 35 kişi, annelerin sesini duyarak terör örgütünden kaçıp ailelerine kavuştu.
1000'İNCİ GÜNDE BÜYÜK EYLEM
Diyarbakır annelerinin eyleminde bugün 1000'inci gün. Anneler bugün, annelerin haklı mücadelesi karşısında duramayan HDP'lilerin terk ettiği HDP İl Başkanlığı binası önünde yapacakları mitingle evlatlarını isteyecek. Yaklaşık 5 bin kişinin yer alması beklenen mitinge, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.
HACİRE ANNE: OĞLUMU KANDIRAN HDP'NİN KAPISINA DAYANDIM
Diyarbakır'da annelerin büyük mücadelesinin mimarı olan kahraman anne Hacire Akar, oturma eyleminin 1000'inci günü nedeniyle duygularını paylaştı.
Bir oğlunun dağda öldüğünü belirten Akar, 3 yıl önce küçük oğlu Mehmet'in kandırılıp dağa götürüldüğünü öğrenince HDP'nin kapısına dayandığını söyledi. Hacire Akar, "İçerdekilerden oğlumu istedim, 'Vermezseniz buradan ayrılmayacağım' dedim.
Benim kararlılığımı görünce oğlumu ikinci gün getirdiler. Anne yüreği karşısında kimse duramaz. Mehmet'i PKK'dan kurtarınca diğer anneler, eyleme başladı. Benim başlattığım eylem büyüdü, bugünlere geldi.
1000 gündür mücadele eden annelerden bazıları evlatlarına kavuştu. O annelerin mücadelesine hep destek oldum. Çadıra gitmesem de gönlüm ve desteğim hep annelerle oldu. Onların haklı mücadelesinin destekçisi olmaya devam edeceğim" dedi.
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