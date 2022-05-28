28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Evlat nöbetine 4 aile daha katıldı! Aile sayısı 299’a ulaştı
Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, yaklaşık 3 yıl önce HDP önünde eyleme başladı. Annelerin direnişi PKK'daki çözülmeyi hızlandırdı. Eylem bininci gününe yaklaşırken Aileler, HDP önünde gece de nöbet devam etti. 4 aile daha eyleme katıldı.