Evlat nöbetine 4 aile daha katıldı! Aile sayısı 299’a ulaştı

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, yaklaşık 3 yıl önce HDP önünde eyleme başladı. Annelerin direnişi PKK'daki çözülmeyi hızlandırdı. Eylem bininci gününe yaklaşırken Aileler, HDP önünde gece de nöbet devam etti. 4 aile daha eyleme katıldı.

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