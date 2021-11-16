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Kadınlar Başak Cengiz için toplandı: Korkuyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Kadınlar Başak Cengiz için toplandı: Korkuyoruz

Hiçbir sebep yokken samuray kılıcıyla vahşice hayattan koparılan Başak Cengiz’in katledildiği yer, karanfillerle donatıldı. Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyesi pek çok kadın, cani Can Göktürk Boz'un gereken cezayı alması için eylem yaptı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Can Göktürk Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in (28) öldürüldüğü noktaya karanfil bırakan kadınlar, genç yaşında hayattan koparılan Başak Cengiz'i andı.

"GEREKLİ CEZAYI ALSIN"

Ankara'da ikamet eden ve bir proje için İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz, Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde geçen salı akşamı kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısında vahşice katledilmişti.

Cinayetin işlendiği sokakta bir araya gelen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) üye kadınlar, Boz'un gerekli cezayı alması için eylem düzenledi.

"SENİ KORUYAMADIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ BAŞAK"

Karanfil Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi, ellerinde öldürülen genç kadının posteri ile taşıdıkları çeşitli pankart ve dövizlerle Cengiz'in katiline ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Cinayetin işlendiği sokakta oturan mahalle sakinlerinin de destek verdiği eylemde, çeşitli STK'lar ve vatandaşlar kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.

CAN GÖKTÜRK BOZ'UN DUVARINDAKİ YAZILAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Zanlı Boz'un evi, ilk kez görüntülendi. Duvardaki "Herkes katil" yazısı dikkat çekti.

"BEN DE AYNI KALDIRIMDAN DEFALARCA YÜRÜDÜM"
Cinayetin işlendiği kaldırımdan geçerken endişe duyduğunu söyleyen iş kadını Duygu Balaban, "Bu mahallede şirket sahibiyim ve ben de aynı kaldırımdan defalarca yürüdüm, geçtim. Bu korkunç olay biz kadınları dehşete düşürdü. Toplum arasında korku yaşamadan hayatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAŞAK'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ve destek ziyaretinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Bayraktar, anne Beyhan Cengiz'e Kuran-ı Kerim hediye etti. Bayraktar, hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya müdahil sıfatıyla katılarak olayın failinin en ağır şekilde cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını dile getirdi.

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