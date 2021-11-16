Kadınlar Başak Cengiz için toplandı: Korkuyoruz

"BEN DE AYNI KALDIRIMDAN DEFALARCA YÜRÜDÜM"

Cinayetin işlendiği kaldırımdan geçerken endişe duyduğunu söyleyen iş kadını Duygu Balaban, "Bu mahallede şirket sahibiyim ve ben de aynı kaldırımdan defalarca yürüdüm, geçtim. Bu korkunç olay biz kadınları dehşete düşürdü. Toplum arasında korku yaşamadan hayatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.