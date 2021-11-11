Başak Cengiz’i katleden caninin babasından açıklama: Karşı tarafa kahroluyorum

"BU NORMAL BİR KADIN CİNAYETİ DE DEĞİL"

Öte yandan katil Can Göktuğ Boz'un babası A. Boz, Beyaz TV'ye konuştu ve oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söyleyen ve gözyaşlarını tutamayan baba Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." dedi.