Ülke Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla canice öldürülen Başak Cengiz’e ağlıyor! Ceren Özdemir’in babası konuştu

"2 YILDIR BİZİM HAYATIMIZ BİTTİ"

Bu öyle bir acı ki. Bir daha dünyanız dönmüyor. 2 yıldır bizim hayatımız bitti. Bu acı dinmiyor. Ceren'in mezarına gidip, onunla konuşsam da dinmiyor. Şimdi Başak'ın ailesinin nasıl bir ateşin içinde olduğunu en iyi ben biliyorum, biz biliyoruz.