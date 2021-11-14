Ünlü isimlerden samuray kılıcıyla canice katledilen Başak Cengiz cinayetine tepki

"EN AĞIR CEZALAR UYGULANSIN"

Hülya Koçyiğit: "Bir cinayet daha. Bir kadın cinayeti daha. Hem de sadece canı istedi diye. Bir kadın daha öldürüldü. Yüreğim dayanmıyor. Adalet yerini bulsun. En ağır cezalar uygulansın. Bu cinayetler son bulsun. Artık yeter."