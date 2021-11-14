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Ünlü isimlerden samuray kılıcıyla canice katledilen Başak Cengiz cinayetine tepki

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Ünlü isimlerden samuray kılıcıyla canice katledilen Başak Cengiz cinayetine tepki

Evine dönerken tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledilen genç mimar Başak Cengiz, tüm Türkiye’nin boğazını düğümledi. Sanat camiası da sosyal medya hesapları üzerinden hem acılarını, hem de tepkilerini gösterdi. Oyuncu Hande Erçel, “İnanamıyorum, tek söz bulamıyorum. Şimdi gördüm, yüreğim dayanmıyor artık. Sokakta bile yürüyemez hale nasıl geldik biz...” diye üzüntüsünü belirtirken, Hülya Koçyiğit, “Bir cinayet daha. Bir kadın cinayeti daha. Hem de sadece canı istedi diye.” sözleriyle tepkisini gösterdi.

Evine giderken yolda tanımadığı cani (Can Göktuğ Boz) tarafından samuray kılıcı ile vahşice katledilip hayatını kaybeden Başak Cengiz, Türkiye'yi yasa boğdu. 7'den 70'e herkesi şoke eden olay karşısında sanat dünyası da hem üzüntülerini hem tepkilerini sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:

"EN AĞIR CEZALAR UYGULANSIN"

Hülya Koçyiğit: "Bir cinayet daha. Bir kadın cinayeti daha. Hem de sadece canı istedi diye. Bir kadın daha öldürüldü. Yüreğim dayanmıyor. Adalet yerini bulsun. En ağır cezalar uygulansın. Bu cinayetler son bulsun. Artık yeter."

"SOKAKTA BİLE YÜRÜYEMEZ HALE NASIL GELDİK BİZ"

Hande Erçel: "İnanamıyorum, tek söz bulamıyorum. Şimdi gördüm, yüreğim dayanmıyor artık. Sokakta bile yürüyemez hale nasıl geldik biz... Sen ışıklar içinde uyu Başak Cengiz. Güller içinde uyu..."

"NE ZAMAN SONU GELECEK"

Doğa Rutkay: "Yeter artık yeter, ne zaman sonu gelecek!"

"ONLARI ASLA AMA ASLA AFFETMEYİN"

Ezgi Mola: "Tüm komplekslerini, beceremediklerini, hayatta hiçbir işe yaramayışını değiştirmesi gerekirken, kendinden zayıf ve güçsüz olan kadını dövüyor, öldürüyor. Hatta samuray kılıcı kullanıyor. Yargıdan tek bir beklentimiz var. Ceza verin. Ömürlük ceza verin. Onları asla ama asla affetmeyin."

Begüm Birgören: "Çok üzgünüm."

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