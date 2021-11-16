Başak Cengiz’in katiline ne olacak? Katil Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak? Ailesine ceza verilebilir mi?

2-3 SENEDİR TEDAVİYİ REDDETMİŞ

Annesinin hukukçu olduğundan bahsediyoruz. Katilin annesi 14 yaşından beri tedavi görüyordu ve son 2-3 yıldır tedaviyi reddediyor dedi. Bu onun karar verebileceği bir şey değil. Toplum sağlığı için bu insanların tedavi görmesi gerekiyor.

AİLENİN SORUMLULUK ALMASI GEREKİRDİ

75.maddede gözetim ve denetim yükümlülüğü olan kişinin hem kendisine hem de etrafına zarar vermemesi adına bir kişinin aileden sorumluluk alması gerektiği yazılıyor. Bu yapılmalıydı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia ediliyorsa tedaviye çoktan başlanması gerekiyordu.