Başak Cengiz'in katiline ne olacak? Katil Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak? Ailesine ceza verilebilir mi?
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Avukat Mehmet Fatih Önsöz, Başak Cengiz'in vahşice katledilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Katilin cinayette kullandığı tüm planların ağırlaştırıcı sebep olduğunun altını çizen Önsöz, katilin son yıllarda gördüğü tedaviyi de reddettiğini ve bundan kaynaklı ailenin sorumlu tutulabileceğini vurguladı. Peki Başak Cengiz'in katiline ne olacak? Ne kadar ceza alacak? Katilin ailesi ceza almalı mı? İşte detaylar...
Avukat Mehmet Fatih Önsöz Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un alacağı cezaya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulundu.
ÖNEMLİ OLAN FİİLİN NASIL İŞLENDİĞİDİR
"Her insan potansiyel bir psikoloji hastası olabiliyor. Burada önemli olan fiilin nasıl işlendiğidir. Burada kasıt var mı bu önemli."
HEPSİ AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLER
Normal şartlarda Başak Cengiz'in katilinin yaptığı "canavarca hisle adam öldürme" fiilidir. Bir aracın arkasında bunu yapması ve defalarca darbe vurarak Başak Cengiz'i katlettiğini görüyoruz. Bunların hepsi ağırlaştırıcı sebepler.
BAKIRKÖY RAPORU "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"
Akıl sağlığı konusunda bir raporların olduğunu görüyoruz. Ailenin baskısıyla defalarca rapor veriyor. Bakırköy'den cinayet sonrası verilen raporda "akıl sağlığı yerinde değil" deniyor. Ama burada ATK'nın raporu gerekiyor. Farklı psiko teknik testlere girmesi gerekiyor.
2-3 SENEDİR TEDAVİYİ REDDETMİŞ
Annesinin hukukçu olduğundan bahsediyoruz. Katilin annesi 14 yaşından beri tedavi görüyordu ve son 2-3 yıldır tedaviyi reddediyor dedi. Bu onun karar verebileceği bir şey değil. Toplum sağlığı için bu insanların tedavi görmesi gerekiyor.
AİLENİN SORUMLULUK ALMASI GEREKİRDİ
75.maddede gözetim ve denetim yükümlülüğü olan kişinin hem kendisine hem de etrafına zarar vermemesi adına bir kişinin aileden sorumluluk alması gerektiği yazılıyor. Bu yapılmalıydı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia ediliyorsa tedaviye çoktan başlanması gerekiyordu.
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