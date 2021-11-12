Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ile ilgili şok gerçek! Böyle hediye mi olur?

Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren Başak Cengiz, Türkiye'yi yasa boğdu. Bir erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşı kadın seçtiğini söyleyen Boz, izlediği filmlerden etkilendiği için internet sitesinden samuray kılıcı aldığını belirtti. Bu yürek yakan olay sonrası bu tür kesici aletlerin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' adı altında satıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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