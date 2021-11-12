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Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz ile ilgili şok gerçek! Böyle hediye mi olur?

Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren Başak Cengiz, Türkiye'yi yasa boğdu. Bir erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşı kadın seçtiğini söyleyen Boz, izlediği filmlerden etkilendiği için internet sitesinden samuray kılıcı aldığını belirtti. Bu yürek yakan olay sonrası bu tür kesici aletlerin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' adı altında satıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:19
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Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz ile ilgili şok gerçek! Böyle hediye mi olur?

Mimar Başak Cengiz, önceki gün sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürüldü. Saldırganın evinde ise 15 kılıç ele geçirildi. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından bu tür saldırı aletlerinin yasak olmasına rağmen 'hediyelik' kılıfı altında satıldığı ortaya çıktı.

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Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz ile ilgili şok gerçek! Böyle hediye mi olur?

Çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı.

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Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz ile ilgili şok gerçek! Böyle hediye mi olur?

Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli. Mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Üstelik katil Can Göktuğ Boz'un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.

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Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz ile ilgili şok gerçek! Böyle hediye mi olur?

ASLINDA 1953'TEN BU YANA YASAK

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş. Kanunda, "Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır" deniliyor. Kanun'a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor:

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Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz ile ilgili şok gerçek! Böyle hediye mi olur?

"Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır."