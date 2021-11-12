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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

İstanbul'da mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini hiç tanımayan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilmesi tüm Türkiye'de infiala neden oldu. Bir televizyon programına katılan katil Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez açıklamalarda bulundu. Baba Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 13:44
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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un babası ilk kez konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta saat 19.00 sıralarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ Boz, eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) yolda takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak katletti.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un babası ilk kez konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un babası ilk kez konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

"NİYE ÖLDÜRDÜM BİLMİYORUM"

Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un babası ilk kez konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok.

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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un babası ilk kez konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.