Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez konuştu: Hakim karşısında gülüyordu

İstanbul'da mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini hiç tanımayan Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilmesi tüm Türkiye'de infiala neden oldu. Bir televizyon programına katılan katil Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez açıklamalarda bulundu. Baba Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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