Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un görüntüleri ortaya çıktı! Yarım saat boyunca böyle gezdi

Cinayette kullandığı kılıcını 'Kungfu kılıcı' olarak adlandıran katil zanlısı Can Göktuğ Boz, internetten satın aldığı kılıcının sağlam olduğunu da vurguladı.

Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle de tedavi gördüğünü, bunların dışında herhangi bir hastalığı olmadığını öne süren Boz, cinayeti canı sıkıldığı için işlediğini de ifadesinde açıkladı.