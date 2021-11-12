12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz'un avukat annesine sert sözler

Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz'un avukat annesine sert sözler

İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, "O kadının avukat sandalyesinde değil sanık sandalyesinde oturması lazım. Sen çocuğunun belasından uzak durmak için ayrı bir ev aç sonra sal dışarı, gitsin birisini öldürsün. Böyle bir şey var mı? Bizim çocuğumuzu kim geri verecek? Sen ona nasıl kıydın? Biz onun eline dokunamıyorduk, yüzüne bakamıyorduk, dokunmaya kıyamıyorduk; nasıl kıydın ona?" dedi.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 14:20
  • 1
  • 37
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz’un avukat annesine sert sözler

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz’un avukat annesine sert sözler

Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

  • 3
  • 37
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz’un avukat annesine sert sözler

'KUZUMU BENDEN AYIRDILAR'
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi. Cengiz, "Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar.

  • 4
  • 37
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz’un avukat annesine sert sözler

Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum. Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma?

  • 5
  • 37
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz’un avukat annesine sert sözler

Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz" diye konuştu.