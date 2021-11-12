Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesi adalet istiyor! Katil Can Göktuğ Boz'un avukat annesine sert sözler

İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) annesi Beyhan Cengiz, "O kadının avukat sandalyesinde değil sanık sandalyesinde oturması lazım. Sen çocuğunun belasından uzak durmak için ayrı bir ev aç sonra sal dışarı, gitsin birisini öldürsün. Böyle bir şey var mı? Bizim çocuğumuzu kim geri verecek? Sen ona nasıl kıydın? Biz onun eline dokunamıyorduk, yüzüne bakamıyorduk, dokunmaya kıyamıyorduk; nasıl kıydın ona?" dedi.

Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 14:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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