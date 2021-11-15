15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye Başak Cengiz'e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

Türkiye Başak Cengiz'e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gözaltına alınan katil Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Peki, şimdi ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi? Katil zanlısı 'deli' raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak? Aileler çocuklarının tedaviye ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:04
  • 1
  • 21
Türkiye Başak Cengiz’e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

Prof. Dr. Fatih Öncü, Türkiye Psikiyatri Derneği Başkan Yardımcısı. Uzun yıllardır Adli Tıp psikiyatrisi konusunda çalışıyor ve ayrıca Bakırköy ruh ve sinir Hastalıkları eğitim Araştırma hastanesi öğretim üyesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Türkiye Başak Cengiz’e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

Birkaç gündür sosyal medyada katil zanlısı Can Göktuğ Boz kadar ailesinin de yargılanması gerektiği konuşuluyor. Yasal olarak bu mümkün mü? Prof. Dr. Öncü'yü aradım hem bunu hem de katil zanlısı Boz'un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun yaptığı "14 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor.

  • 3
  • 21
Türkiye Başak Cengiz’e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim" savunmasını sordum. Prof. Dr. Öncü, "Kişilerden ziyade genel uygulama nasıl gel sana onu anlatayım" diyor ve şöyle devam ediyor:

  • 4
  • 21
Türkiye Başak Cengiz’e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' DEMEK YETMEZ

"Kişide ciddi bir ruhsal hastalık belirtisi, garip tutum ve davranış (ki bu alkol ya da madde kullanan kişilerde de görülebilir. Alkol ya da madde etkisinde suç işleyenlerin ceza sorumluluğu tamdır) varsa aile çocuk ya da yakınlarını hastaneye götürmek, yatırmak ile sorumludur.

  • 5
  • 21
Türkiye Başak Cengiz’e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

Hastanın kendine zarar vermemesi ve toplum güvenliği açısından aile kişiyi hastaneye ulaştırmak için çaba harcamalıdır. Bu vicdani bir sorumluluk. 'Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim' demek yeterli değil. Elbette ki aileler bazen bazı garip tutum ve davranışların hastalık olup olmadığını, muayeneye götürmekte zorluk yaşanıyorsa nasıl bir yol takip edeceklerini bilemeyebilirler. O zaman da bir psikiyatristten yardım alabilirler."