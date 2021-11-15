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Türkiye Başak Cengiz'e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?
İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gözaltına alınan katil Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Peki, şimdi ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi? Katil zanlısı 'deli' raporu alıp 3 gün sonra serbest mi kalacak? Aileler çocuklarının tedaviye ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlar? İşte haberin detayları...