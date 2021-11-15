Türkiye Başak Cengiz’e ağlıyor! Peki samuray kılıçlı cani Can Göktuğ Boz ve ailesine ne olacak? Aile hakkında dava açılabilir mi?

Hastanın kendine zarar vermemesi ve toplum güvenliği açısından aile kişiyi hastaneye ulaştırmak için çaba harcamalıdır. Bu vicdani bir sorumluluk. 'Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim' demek yeterli değil. Elbette ki aileler bazen bazı garip tutum ve davranışların hastalık olup olmadığını, muayeneye götürmekte zorluk yaşanıyorsa nasıl bir yol takip edeceklerini bilemeyebilirler. O zaman da bir psikiyatristten yardım alabilirler."