Bu nasıl eş! Oğlu kocasını öldürürken o yemek yaptı
Konya’da 1 sene önce babası Kudbettin Kaya’yı (64) silahla vurarak öldüren Tamer Kaya’nın (23) ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Tutuksuz yargılanan Zennure Kaya’nın oğlunun kocasını vurduktan sonra yaptıkları ise ‘olmaz olsun böyle eş’ dedirtti.
Zennure Kaya'nın oğlu Tamer Kaya'nın eşi Kudbettin Kaya'yı vurduktan sonra, "Ona bir şey olmaz. Kapıyı kapatın gidin" dedikten sonra mutfağa gidip yemek yaptığı ortaya çıktı. Kaya'nın daha sonra kocasının öldüğünü anlaması üzerine eşinin üzerindeki kanlı kıyafetleri değiştirip, gelen sağlık ekiplerine kalp krizi geçirdiğini söylediği ortaya çıktı. Öldürülen Kudbettin Kaya'nın kız kardeşi Aynur Kaya, "Ağabeyimi ailecek birlikte öldürdüler. Bu planlı bir cinayettir. Delilleri yok etmek için ellerinden geleni yaptılar." dedi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Geçen yıl 30 Ekim tarihinde Cuma günü ilçeye bağlı Alhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tamer Kaya, evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Tamer Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AİLECEK DELİLLERİ KARARTTILAR
Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan katil zanlısı Tamer Kaya hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'iftira ve silahlı tehdit' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanan annesi Zennure, ağabeyleri Selçuk (25), eşi Ece Kaya (21) hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' 6 aydan 5 yıla kadar, ağabeyi Yalçın Kaya (27) hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve iftira' suçlarından 1,5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
"HEPSİNİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"
Ağabeyi Kudbettin Kaya'nın ailecek öldürdüklerini ileri süren Aynur Kaya konuştu. Kaya, "Ağabeyimi öldürmek için ellerinden geleni yaptılar. Tamer ağabeyimi öldürdükten sonra Zennure, Ona bir şey olmaz. Kapıyı kapatın gidin' diyerek mutfağa gidip yemek pişirmiş. Ağabeyim orada kan kaybından ölürken kimsenin umurunda olmamış. Sonra kapıdaki mermi girişlerini izmaritle kapatmışlar. Bütün kovanları toplayıp yok etmişler. Yerdeki kanlı halıyı toplayıp başka bir köyün çöpüne atmışlar. Suç aleti tabancayı alıp gömmüşler. Bunu hep birlikte yapmışlar. Sonra Zennure ağabeyimin üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirmiş. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine ağabeyimin kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Hastaneye gittiklerinden sırtından vurulduğunu görmüşler. Bu seferde ağabeyimin düşmanları tarafından vurulduğunu söylemişler. Sadece Tamer değil hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Başta Zennure olmak üzere hepsi cezasını çeksin ki ağabeyim mezarında rahat uyusun" dedi.
"SENİN KANINI İÇECEĞİM SENİ ÖLDÜRECEĞİM"
Ağabeyinin Zennure Kaya'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğunu ifade eden kardeşi Fatma Bildirici ise şunları söyledi:
"Ağabeyim eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Zennure bunu öğrenince hem boşanma hem de miras meselesi yüzünden cinayetten 15 gün kadar ağabeyimi darp etti. 'Senin kanını içeceğim, seni öldüreceğim. Oğullarımdan biri yatar çıkar' diye bağırdı. Ağabeyim göğsüne atılan taş nedeniyle yaralanmıştı. Bana, 'Bunlar beni öldürecekler' dedi. Sonunda da çok geçmeden ağabeyimi öldürdüler. Hepsi işin içinde ama gerçekler saklanıyor. Olaydan sonra Tamer'i çalıştığı kesimhaneye götürmüşler. Maksat oradaki güvenlik kamerasına görünüp, o gün işte olduğunu göstermek. Ancak o gün kesimhanenin tatil olduğu bir gündü. Yalanları ayaklarına dolandı.Hepsi cezasını çeksin ki ağabeyin yattığı yerde rahat uyusun."
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