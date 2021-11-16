Bu nasıl eş! Oğlu kocasını öldürürken o yemek yaptı

"SENİN KANINI İÇECEĞİM SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Ağabeyinin Zennure Kaya'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğunu ifade eden kardeşi Fatma Bildirici ise şunları söyledi:

"Ağabeyim eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Zennure bunu öğrenince hem boşanma hem de miras meselesi yüzünden cinayetten 15 gün kadar ağabeyimi darp etti. 'Senin kanını içeceğim, seni öldüreceğim. Oğullarımdan biri yatar çıkar' diye bağırdı. Ağabeyim göğsüne atılan taş nedeniyle yaralanmıştı. Bana, 'Bunlar beni öldürecekler' dedi. Sonunda da çok geçmeden ağabeyimi öldürdüler. Hepsi işin içinde ama gerçekler saklanıyor. Olaydan sonra Tamer'i çalıştığı kesimhaneye götürmüşler. Maksat oradaki güvenlik kamerasına görünüp, o gün işte olduğunu göstermek. Ancak o gün kesimhanenin tatil olduğu bir gündü. Yalanları ayaklarına dolandı.Hepsi cezasını çeksin ki ağabeyin yattığı yerde rahat uyusun."