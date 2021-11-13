Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

KOMŞULARI ANLATTI: 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE BAĞIRIRDI

Anne ve babasının çizdiği profile göre, toplum için hiçbir şekilde tehdit oluşturmayan Can Göktuğ Boz'la aynı sitede yaşayanlar ise tam tersi görüşte. Can Göktuğ Boz'un defalarca elinde bıçak ya da kılıçla cama çıkarak "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını, evinde bile kılıçla gezdiğini büyük bir korkuyla anlatıyorlar. Komşulardan Bahar Akkanat, "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişler" diye konuştu.